Jovem que agrediu ator em julho de 2006 é preso novamente

O jovem de classe média Tiago Fleming Pereira, de 23 anos, acusado de agredir o ator Cláudio Heinrich, em julho do ano passado, foi preso novamente após confusão na Boate The Cat Walk, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Ele é suspeito de ter roubado a bolsa de uma cliente que comemorava o aniversário na boate. Testemunhas avisaram os policias do 31º. BPM( Barra da Tijuca) que estavam na porta da casa noturna e Tiago Pereira foi detido no estacionamento. Em seu carro, a polícia encontrou a máquina fotográfica e o celular da vítima, além de R$ 90,00. Na delegacia, o jovem negou o roubo e afirmou ter avisado aos seguranças que havia encontrado a máquina e o celular caso alguém desse falta dos objetos. Segundo policiais, os seguranças negaram essa versão e Tiago foi autuado por furto. Em julho do ano passado, Tiago atirou um copo contra o rosto do Cláudio Heinrich depois que o ator aceitou tirar uma foto, mas, não se recusou a mudar de lugar na boate como o jovem queria. Heinrich levou 14 pontos no rosto e no pescoço.