Jovens são autuadas por tráfico após venderem brownie de maconha no Rio

RIO - Duas jovens foram presas por vender brownies feitos com maconha na madruga desde sábado, 25, na Lapa, bairro boêmio da região central do Rio. Levadas pela Polícia Militar para a 5ª Delegacia de Polícia (DP), Thayná Lahass Souza Santos, de 21 anos, e Ágatha Reis Rodrigues, de 18, foram autuadas por tráfico de drogas.

Segunda nota divulgada pela assessoria de imprensa do governo do Estado do Rio, as jovens foram abordadas por agentes da Operação Lapa Presente, projeto de policiamento de proximidade da Secretaria Estadual de Segurança, em parceria com a Fecomércio-RJ.

"Uma equipe que patrulhava o local teve a atenção voltada para Thayná, que estava com um cigarro de maconha, e abordou a dupla", diz a nota. Segundo o governo do Estado, as mulheres levavam 47 brownies, uma receita do doce, indicando que continha a droga, e R$ 118. "O material apreendido foi encaminhado à perícia, que confirmou a presença de maconha nos doces", afirma o texto.