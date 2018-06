Juízes do Rio internam 28 adolescentes após arrastões

RIO - Juízes da Vara de Infância e Adolescência do Fórum Regional da Leopoldina, em Olaria, na zona norte do Rio, internaram provisoriamente desde esta terça-feira, 22, 28 adolescentes envolvidos nos arrastões do último fim de semana. No total, 29 foram apreendidos por praticar furtos e agressões nas praias da Zona Sul, mas em um caso o Ministério Público decidiu não representar contra o jovem.

Nesta quarta-feira, 27, foram ouvidos 16 adolescentes na audiência de apresentação. Desse total, somente dez menores estavam acompanhados dos pais. Todos os internados serão encaminhados para unidades do Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase). Em outubro, ocorrerá uma nova audiência para cada um dos casos.

Por meio de nota, o TJ informou que "a Justiça decidiu pela internação provisória dos adolescentes ao identificar indícios de autoria considerando a gravidade do fato, com fundamento no parágrafo único do artigo 108 do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA)".

Na terça-feira, outros 13 menores, também com envolvimento nos episódios, passaram por audiências de apresentação, sendo que 12 foram internados. Apenas oito estavam acompanhados dos responsáveis.