Justiça do Rio adia julgamento de PM acusado de chacina

A 4ª Vara Criminal de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, adiou para dezembro o julgamento do soldado Fabiano Gonçalves Lopes, segundo o Tribunal de Justiça do Estado. Lopes é um dos cinco policiais militares acusados de participar da chacina na Baixada Fluminense, que deixou 29 mortos no dia 31 de março de 2005. Segundo o TJ-RJ, o júri, que estava marcado para esta segunda-feira, 8, foi cancelado por conta de um recurso movido pelo Ministério Público do Estado, que contesta o despacho que dividiu o julgamento de Lopes, com o do cabo José Augusto Moreira Felipe, marcado para o próximo dia 10 de dezembro. A Justiça ainda não confirmou a nova data.