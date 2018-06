Justiça do Rio determina transferência de sete chefes do tráfico

SÃO PAULO - O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta quinta-feira, 11, a transferência dos cinco chefes do tráfico que foram presos na última semana dentro da Fundação Oswaldo Cruz, em Manguinhos, para presídios federais. O objetivo é inibir a comunicação com os outros integrantes das quadrilhas.

A transferência depende agora da Secretaria de Segurança Pública, que providenciará o transporte e as vagas nos outros Estados. Foram transferidos Jorge Alexandre Cândido Maria, o Sombra; Magno Fernando Soeiro Tabagiba de Sousa, o Magno da Mangueira; Rodrigo Barbosa Marinho, o Rolinha ou Titio; Renato Souza Lopes, o Ratinho, e Marcelo da Silva Soares, o Macarrão.

"A transferência já foi determinada pelos juízes do Tribunal de Justiça, mas não sabemos ainda quando ela ocorrerá, porque dependemos de que haja vagas em algum ou alguns dos quatro presídios federais do país", explicou o desembargador Manoel Alberto, presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Dois outros traficantes também aguardam vaga e transporte para irem para presídios federais: Lucio Mauro Carneiro dos Passos, o Biscoito, e Celso Pinheiro Pimenta, o Playboy. A preferência é que os sete viajem juntos, por questão de economia, já que o transporte deverá ser feito por avião oficial.

Para manter a segurança, não será divulgado o horário e o dia das transferências, mas a expectativa do TJ do Rio é que ela aconteça até esta sexta-feira, 12. Todos os traficantes estão presos no presídio Bangu I, na Zona Oeste do Rio.