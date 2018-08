Justiça liberta namorada do Doutor Bumbum da cadeia

RIO - Detida desde 17 de julho, Renata Fernandes Cirne, de 19 anos, namorada do médico Denis Furtado, conhecido como Doutor Bumbum, teve sua prisão temporária de 30 dias suspensa nesta terça-feira, 7, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio (TJ-RJ). Ela é acusada de participar do procedimento médico que causou a morte da bancária Lilian Calixto, na madrugada de 15 de julho. Segundo a Polícia Civil, Renata era responsável por captar clientes e marcar consultas para o médico.

Um habeas corpus foi impetrado em nome das quatro pessoas presas por conta do episódio, inclusive o próprio médico, mas a 7ª Câmara Criminal decidiu libertar apenas Renata. Ela está grávida e cumpria pena no Presídio Talavera Bruce, em Bangu (zona oeste do Rio), onde há uma ala específica para detentas nessa situação. Furtado e a sua mãe, a médica Maria de Fátima, continuam presos.