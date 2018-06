Ladrões furtam pneus de viaturas da polícia do Rio de Janeiro

Seis carros novos da polícia do Rio de Janeiro tiveram os pneus e os macacos levados por ladrões. Os carros estavam estacionados no pátio da Polinter, na zona portuária do Rio de Janeiro, quando foram furtados, segundo informações da TV Globo do Rio. Na manhã de terça-feira, 21, quando agentes sairiam para fazer uma investigação, encontraram os veículos sem os pneus e os macacos. Este não foi o primeiro caso de furto no estacionamento da Polinter. Na semana passada, um furgão usado em perícias também foi arrombado quando estava estacionado na rua em frente à Polinter. Na ocasião, ladrões levaram o rádio, e o computador, que tem acesso ao bando de dados da polícia. A Secretaria Nacional de Segurança Pública comprou 1.760 carros para o Pan 2007. Os veículos chegaram ao Rio no dia 14 de junho e, durante os Jogos, foram usados para patrulhar os locais de competição e as vias expressas da cidade. Com o fim do Pan, os veículos passaram a ficar a serviço da Secretaria de Segurança Pública do Estado. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, ficou irritado quando soube que os carros foram roubados. Ele quer saber as circunstâncias em que esses veículos estavam guardados. "A pessoa que pegou esse carro vai responder pelos objetos e os acessórios que estavam no carro. Caso contrário, vai responder administrativamente e, se for o caso, responderá, também, criminalmente", afirmou Beltrame. Enquanto isso, a assessoria de imprensa da Polícia Civil negou os roubos.