Laudo conclui que MC Kevin sofreu acidente ao cair da varanda

RIO — A perícia do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) concluiu que o cantor Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, sofreu um acidente ao cair da varanda da suíte 502 do hotel em que estava antes de morrer. O caso ocorreu no domingo da semana passada, 16, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A repercussão gerou uma série de teorias sobre como ele teria caído do local.

Revelado pelo jornal O Globo, o laudo da perícia mostra que, segundo o perito Luiz Alberto Moreira Coelho, a queda “teve como causa aparente um acidente”. Também afirma que não há indícios de “brigas” ou “ações violentas” no quarto.

A versão das duas testemunhas que estavam no 502 com Kevin na hora da queda vai ao encontro do laudo. O amigo Victor Elias Fontenelle e a modelo Bianca Domingues alegaram que o MC estava na varanda quando tentou passar para o andar inferior e se desequilibrou.

Em depoimento prestado na segunda-feira, 17, à 16ª DP (Barra da Tijuca), Bianca afirmou que conheceu Kevin na tarde do domingo, na praia, e foi com ele e um amigo ao hotel em que o músico estava hospedado com a mulher, a advogada Deolane Bezerra, com quem se casara duas semanas antes. O quarto deles ficava no 11º andar.

Segundo mais de uma testemunha, Kevin teria se dirigido ao quarto 502 para manter relações sexuais com Bianca. A tentativa de sair pela varanda teria a ver com o medo de ser flagrado durante a traição.