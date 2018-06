Laudo do choque de trens sai em 10 dias, diz Supervia As causas do acidente que envolveu dois trens, nesta quinta-feira, 30, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, Rio, deve ser conhecida em dez dias, informou o diretor de Operações da Supervia, concessionária que administra a linha, João Gouvêa. Ele ainda desmentiu as primeiras informações de que os maquinistas dos trens haviam morrido na colisão. "Os dois maquinistas não faleceram e serão úteis para esclarecer o que houve. O laudo deve sair em 10 dias. Só então saberemos detalhes como a velocidade das composições", afirmou. O acidente com dois trens da Central do Brasil deixou 8 mortos e cerca de 70 feridos. Uma das composições tinha cerca de 400 passageiros e a outra estava vazia. De acordo com as informações da Supervia, o trem WP-908 atravessava da linha 1 para a linha 2, quando foi abalroado pelo trem de passageiros, prefixo UP-171. O acidente foi considerado o mais grave dos últimos seis anos, segundo a concessionária. O UP-171 partiu às 15h10 da Central do Brasil com destino a Japeri. O acidente ocorreu a cerca de 200 metros da estação de Austin, distrito de Nova Iguaçu, uma das últimas estações da linha. O choque foi tão forte que o último vagão do WP-908 descarrilou. Os dois primeiros vagões do trem de passageiros também saíram dos trilhos. Muitas pessoas ficaram presas às ferragens. Cerca de 60 bombeiros e 100 homens da Defesa Civil de Nova Iguaçu trabalharam no resgate dos passageiros. O presidente do Sindicato dos Ferroviários, Valmir Lemos, disse que o acidente ocorreu por problemas na sinalização da via férrea. "Nós fazemos essa denúncia há anos: a manutenção da via férrea é precária. O acidente ocorreu por problemas na sinalização", afirmou.