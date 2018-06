Liberação de prédio no Rio para moradores pode levar meses

Segundo Alves, só após as obras, a Defesa Civil fará nova vistoria para liberar a habitação. Ele se esquivou de dar prazos. “Vai depender da empresa contratada.” O engenheiro reafirmou que a estrutura do edifício está “ótima”. “Não há risco de desabamento. Estamos monitorando 24 horas e não há nada indicando problema estrutural.”

“Amanhã (quarta-feira, 20), até o fim do dia, deveremos fazer a desinterdição do prédio para obras. O condomínio terá de apresentar um responsável técnico que assuma os restauros das partes elétrica e hidráulica e das instalações de gás”, disse.

RIO - Desalojados pela explosão na madrugada desta quarta-feira, 18, os cerca de 200 moradores do Edifício Canoas, em São Conrado, zona sul do Rio, poderão levar meses até voltar aos apartamentos. O engenheiro Luís Moreira Alves, da Defesa Civil, afirmou nesta terça-feira, 19, que a desinterdição total do prédio só deverá ocorrer após todas as obras de restauro.

“Pegamos o básico para seguir a vida. Em menos de 90 dias não acredito poder voltar. Enquanto isso, vamos continuar incomodando familiares”, disse o administrador Fernando Galio, de 58 anos, morador do 7.º andar. Até o fim da tarde desta terça, já haviam sido retiradas 15 toneladas de entulho. “De madrugada fizemos o trabalho pesado de remoção dos escombros. Agora vem a parte mais minuciosa”, afirmou o secretário municipal de Coordenação de Governo, Pedro Paulo Teixeira. Prejuízos. O síndico Jorge Alexandre Oliveira disse que a seguradora arcará com os custos das obras nas áreas comuns. “Nos apartamentos, cada condômino terá de se responsabilizar.” Ainda não foi definida a empresa que fará os reparos elétricos, hidráulicos e das instalações de gás. Danos a móveis e a eletrodomésticos também terão de ser arcados pelos moradores. A turismóloga Nathália Amaral, de 28 anos, ficou aliviada quando o dono do apartamento onde mora, no 15.º andar, disse que assumiria os custos dos reparos necessários e ofereceu ajuda com a hospedagem. "Estou na casa da minha cunhada e não vou precisar, mas o proprietário foi ótimo."

A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa) abriu processo administrativo para apurar a responsabilidade da Companhia Distribuidora de Gás do Rio de Janeiro (CEG) na explosão. O presidente da empresa, José Bismarck Vianna, disse que a agência inspecionou ontem a rede de gás do prédio e que aguardará o laudo da Polícia Civil, responsável pela investigação das causas do acidente.