Livraria tradicional do Rio é destruída por incêndio

"Acabou tudo, pegou fogo", gritou o livreiro Ivan Costa, 41, após presenciar a livraria Belle Époque ser destruída pelo fogo. O incêndio atingiu o local na noite desta quinta-feira, 21, no Méier, zona norte do Rio. Ivan, que é propietário do estabelecimento, registrou o estrago causado pelas chamas momentos antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Ninguém se feriu.

O vídeo foi compartilhado na conta oficial da livraria no Instagram. Durante a madrugada, Ivan iniciou uma mobilização virtual para arrecadar fundos para reerguer o espaço.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda são desconhecidas. As chamas foram controladas pelos brigadistas e não alcançaram outras residências.