Livro refaz trajetória de Flordelis, a ex-deputada acusada pelo homicídio do marido

Marcado para dezembro após ser adiado a pedido da defesa, o julgamento da ex-deputada federal Flordelis é um dos mais aguardados nos últimos anos. Pastora e cantora gospel, ela começou a ganhar fama ainda na adolescência por supostamente ter visões onde morava, na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Já adulta, ganhou projeção nacional após um filme, estrelado por artistas famosos, contar sua história e de seus "55 filhos", entre biológicos e adotivos. O assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em 2019, contudo, revelou que a trajetória de Flordelis não é exatamente como sempre foi contada.

Pois é justamente isso que se propõe o livro "O plano Flordelis - Bíblia, filhos e sangue", escrito pela jornalista Vera Araújo e que será lançado nesta terça-feira, 23, pela editora Intrínseca.

Leia Também Justiça adia para dezembro julgamento de Flordelis por envolvimento no assassinato do marido

Para contar a história da deputada, que será julgada por homicídio triplamente qualificado do próprio marido, a jornalista foi ao Jacarezinho para reconstruir a trajetória da personagem, definida por Vera como "muito complexa".

"Fui sozinha ao Jacarezinho, entrei na comunidade, peguei mototáxi. Eu já tinha os endereços, então a ideia era fazer mais devagar", contou. A intenção era resgatar a história de Flordelis desde a infância na favela. "Cheguei ao núcleo da mãe dela, dona Carmozina, os amigos, vizinhos. O livro começa com a mãe dela, hoje com 90 anos."

Na obra, Vera narra como iniciou a projeção de Flordelis. "É muito interessante, porque segundo a família ela tinha visões. São evangélicos, então a mãe colocou uma cultura pastora. O pai da Flordelis também tocava, ele tinha um grupo de músicos", conta a autora.

Foi em um acidente de Kombi após uma viagem do grupo musical a Guarulhos que começou a dar fama à pastora. "A Flordelis teria tido uma visão de que o pai não voltaria, por causa de um acidente. Ela, que se apresentava junto, não foi. E o pai e outros integrantes morreram num acidente bem grave na Via Dutra", relata Vera, que conta essa história no livro. "Essa visão meio que se espalhou pela comunidade. E a vida como futura pastora começou por aí."

"Filhos"

A história dos 55 filhos também se iniciou no Jacarezinho. Vera conta que, nos anos 1980, era comum famílias deixarem seus filhos pequenos com vizinhos enquanto saíam para trabalhar.

"Não havia creches nas comunidades, uma família tomava conta dos filhos dos outros. A Carmozina, por ser de uma igreja, cuidava de crianças", explica a autora. Posteriormente, Flordelis começou a fazer o mesmo, e com o passar do tempo muitas delas foram se integrando à família. "Mas era uma coisa meio enviesada, sem os trâmites legais."

Essas "adoções" foram contadas no filme "Flordelis: Basta uma Palavra para Mudar". Segundo o enredo, a ex-deputada foi ampliando a família em dezenas de "filhos" ao supostamente resgatar crianças que estavam sendo assediadas pelo tráfico ou que não tinham moradia.

"Esse filme é totalmente romantizado, não condiz com a verdade”, assegura a autora. "Alguns pais tentaram reaver os filhos de volta e não conseguiram. Depois do assassinato do Anderson, que provocou um racha em toda a família, você observa nos depoimentos que as pessoas (que foram "adotadas") falam que sofreram uma verdadeira lavagem cerebral."

O livro se dedica também a mostrar como era a relação entre Anderson, Flordelis e a família. “Ele mostra que era uma família fake. Era um caos, havia uma guerra declarada. A mídia mostrava que era uma família perfeita, mas na verdade (com o assassinato) se mostrou em pé de guerra”, ressalta Vera.

As investigações da polícia, e as pesquisas da autora para o livro, mostram que Anderson do Carmo administrava com mão de ferro as finanças da deputada e dava ordens sobre os passos que ela deveria dar. Ele tinha um crachá de acesso livre à Câmara dos Deputados, e na prática era quem determinava as ações da ex-deputada. “Era um casal de manipuladores. O Anderson decidia até que roupa ela devia usar”, diz Vera Araújo.

O PLANO FLORDELIS: BÍBLIA, FILHOS E SANGUE

Autora: Vera Araújo

Lançamento: terça-feira, 19h, nas Livraria da Travessa - Shopping Leblon (Rio)

Preço: R$ 69,90 (impresso) e R$ 34,90 (e-book)