Luiz Fernando Pezão volta a ser internado no hospital

RIO - O governador licenciado do Rio, Luiz Fernando Pezão (PMDB-RJ), voltou a ser internado no fim da tarde deste sábado, 14. Em meio ao tratamento contra um câncer no sistema linfático, Pezão apresentou febre e está sendo submetido a exames no hospital Pro-Cardíaco, em Botafogo, na zona sul do Rio.

Segundo a assessoria do governo, ele recebe cuidados num quarto e não há previsão de alta.

Pezão esteve internado pela última vez no início de maio, quando foi submetido ao tratamento de uma infecção cutânea no acesso do cateter em que recebe a quimioterapia. O governador licenciado foi diagnosticado em março com um linfome não-Hodgkin, câncer que afeta o sistema de defesa do organismo.

Pezão está em licença médica desde 28 de março. No último dia 10, ele estendeu o período de licença médica até 30 de julho. Pelo menos até lá, o vice Francisco Dornelles (PP) permanece como governador em exercício.