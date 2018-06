Lula promete 'fazer tudo' para combater narcotráfico no Rio

GEORGETOWN - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva prometeu na quinta-feira, 25, toda a ajuda possível às autoridades do Rio de Janeiro nas operações contra o narcotráfico, que deixaram pelo menos 30 mortos nos últimos quatro dias.

Lula chegou nesta quinta-feira à Georgetown, capital da Guiana, para participar da cúpula ministerial da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), mas mesmo assim disse ter falado duas vezes durante o dia com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

"Eu disse ao Sérgio Cabral que o Governo Federal ajudará no que precisar para que as pessoas de bem vivam em paz no país", indicou o presidente à imprensa na saída de um ato no qual recebeu a "Ordem da Excelência", a máxima condecoração concedida pela Guiana.

"Vamos fazer tudo o que ele precisar e que esteja dentro da lei", reforçou Lula, que disse que Cabral poderá contar com helicópteros, automóveis blindados, membros das Forças Armadas e policiais federais.

Lula enfatizou que "não é humanamente explicável que 99% das pessoas, que são de bem e trabalhadoras, sejam afetadas por pessoas que estão na marginalidade".