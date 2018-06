Mãe de meninas intoxicadas diz ter perdido sua razão de viver

A tradutora Conceição Gonçalves planejava voltar com as filhas para a cidade de Brescia, na Itália, no dia 3 de setembro para o início do ano letivo uma semana depois. Após receber a morte da notícia da filha caçula, ela conversou emocionada com jornalistas , na porta do Hospital da Lagoa. "Perdi o norte e a razão da minha vida. Vou ver o que vou fazer. Ainda não tive cabeça para pensar se fico (no País) ou volto para Itália. Mas ficar no Brasil é uma opção que me parece muito dolorosa e difícil depois disto", declarou Conceição. Morre segunda menina que foi intoxicada por gás em banheiro Ela disse que já estava transtornada com a morte da primogênita e com as primeiras suspeitas da polícia sobre o namorado. "Fiquei arrasada. Depois do estresse todo da viagem, vim aqui para declarar que ele não tinha nenhum motivo (para cometer um crime). Espero que a mesma rigidez que agiram com ele, que é inocente, a polícia use com os culpados", afirmou a tradutora. Ela afirma que a cidade de Brescia "está desolada". "Minhas filhas eram a vida, o Rio, tudo. Quem conhecia, amava", disse Conceição. Apesar de ressaltar que não deseja "desmerecer o Brasil", ela disse que no País "a vida não tem valor" e cita o caso do menino João Hélio Fernandes, morto no início do ano arrastado pelas ruas do subúrbio por bandidos que roubaram o carro da mãe dele, para se consolar que as filhas morreram "sem dor". "A vida no Brasil não vale nada. A vida aqui é um anel, um tênis, um banho. Isto é muito triste em um país tão bonito", lamentou Conceição.