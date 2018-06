Mãe morre após saber que filho PM foi morto a tiros na Baixada Fluminense

SÃO PAULO - O sargento Douglas Fontes Caluete, lotado no 15.º BPM (Caxias), foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira, 7, durante uma tentativa de assalto no bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ele é o 54.º policial militar morto no Estado do RJ somente em 2018.

Segundo informações da Polícia Militar, Caluete, de 35 anos, trafegava pela avenida Rio Branco quando foi abordado pelos assaltantes. Durante a ação, eles atiraram contra o policial, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Civil disse que a perícia foi realizada no local e as investigações estão em curso para identificar os autores do crime.

A mãe de Caluete passou mal ao ser notificada sobre a morte do filho. A Polícia Militar afirmou que ela chegou a ser socorrida na UPA de Sapapui, mas não resistiu e morreu.