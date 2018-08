Maior navio da esquadra da Marinha chega ao Rio de Janeiro

RIO - Cerca de mil pessoas foram ao Primeiro Distrito Naval, na região central do Rio de Janeiro, acompanhar a chegada do Porta-Helicópteros Multipropósito Atlântico neste sábado, 25. O navio, com quase 204 metros de comprimento e 22 mil toneladas, foi adquirido pela marinha brasileira junto à britânica e será o principal da esquadra brasileira.

A maioria do público presente era formada por familiares dos 303 militares a bordo da embarcação. Eles estavam há cerca de cinco meses longe do Brasil, aprendendo a operar o navio.

"Durante esse período de recebimento nós tivemos a oportunidade de conviver com os militares da Real Navy (marinha britânica), os antigos tripulantes do navio, e em todo esse período eles nos colocaram a par de tudo o que eles fizeram ao longo desses 20 anos de operação do navio", explicou o capitão de Mar e Guerra Giovani Correa, comandante do Atlântico.

Antes de atracar no Rio, o Atlântico recebeu a visita de autoridades, que chegaram à embarcação em helicópteros pela manhã. Além de almirantes da ativa e da reserva, o ministro da Defesa, Joaquim Silva e Luna, também foi dar boas-vindas ao navio.