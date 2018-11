Crianças e adolescentes representam mais da metade das vítimas de violência sexual no Rio

RIO - Crianças e adolescentes foram as vítimas de mais da metade dos crimes de violência sexual registrados no Estado do Rio de Janeiro em 2017, indica o Dossiê Criança e Adolescente, documento divulgado nesta sexta-feira, 23, pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), órgão da secretaria estadual de Segurança do Rio de Janeiro.

Com base nos boletins de ocorrência registrados pela Polícia Civil e em registros da Secretaria Estadual de Saúde, o Dossiê concluiu que 59% das vítimas de violência sexual e 49% das vítimas de periclitação da vida e da saúde praticados no Estado do Rio em 2017 são crianças e adolescentes.

A pesquisa concluiu ainda que parentes ou pessoas conhecidas pelas crianças são autores de 47% das agressões físicas, de 47% dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal, de 40% dos crimes de violência sexual e de 38% dos crimes de violência moral.

“Os dados indicam que o Estado do Rio seguiu a tendência nacional de aumento na letalidade violenta contra crianças e adolescentes nos últimos anos”, afirmou Flávia Vastano, especialista em políticas públicas e gestão governamental no ISP e responsável pelo Dossiê, que está em sua quarta edição – ele já fora produzido também em 2005, 2007 e 2015.

O documento mostra ainda que 90,5% dos adolescentes e 51,9% das crianças que sofreram mortes violentas em 2017 foram assassinadas a tiros. A maioria dos crimes ocorreu perto de casa – a até três quilômetros de onde a criança ou adolescente morava – e áreas tradicionalmente controladas por grupos criminosos concentram também as ocorrências contra crianças e adolescentes – um grupo de 25 áreas conflagradas foi palco de 37% dos crimes analisados no Dossiê.

O documento tem a finalidade de orientar campanhas socioeducativas e iniciativas governamentais para combater a violência contra crianças e adolescentes.