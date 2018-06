Mais de 100 homens participam de blitz em favela do Rio Duas pessoas foram presas e duas detidas na operação policial que acontece no Morro da Mangueira, na zona norte do Rio, desde o início da tarde desta segunda-feira, 30. A ação policial conta com mais de 100 homens e visa a cumprir mandados de busca e apreensão e investigar suposto paiol de armas e drogas na favela. Houve troca de tiros na localidade conhecida como Telégrafo, onde Wagner José Ferreira da Silva, de 27 anos, acusado de ser o chefe do tráfico local, foi preso com uma pistola, uma granada, e pequena quantidade de maconha e crack. Na Candelária, Adriana Gaudino Gomes, de 37 anos, com sete passagens pela polícia por tráfico e roubo, foi presa. Um depósito de desmanche de carros também foi localizado pela polícia. Outros dois homens foram detidos suspeitos de integrar a quadrilha de roubos de automóveis que atua na zona norte.