Ônibus tomba e deixa 36 pessoas feridas na zona oeste do Rio

SÃO PAULO - Um ônibus tombou e deixou 36 feridos na noite desta segunda-feira, 14, em Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro. Ninguém ficou preso nas ferragens e não há vítimas em estado grave, segundo o Corpo de Bombeiros. Elas foram levadas para os Hospitais Albert Schweitzer, Rocha Faria e Pedro II.

O acidente com o alimentador do BRT aconteceu por volta das 19 horas, no cruzamento das Avenidas Farroupilha e Cesário de Melo. A causa do acidente ainda não foi revelada.