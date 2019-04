Mais de 40 horas após temporal, partes do Rio ainda enfrentam problemas

RIO - O Jardim Maravilha, um bairro simples em Guaratiba, na zona oeste do Rio, foi um dos mais atingidos pela tempestade da última segunda-feira, 8. Dois dias depois do temporal, o local segue completamente alagado, com muitos moradores ilhados.

“Muitas áreas do bairro ainda estão inundadas, sem acesso a veículos comuns”, contou o pastor Neiriston da Silva Velez, da Igreja Batista local. O templo serve de base para doações e ajuda aos desabrigados. Conseguimos um carro 4X4 com um vizinho e estamos indo até as pessoas que estão ilhadas, levando água e alimentos.”

Barcos também estão sendo usados para socorrer moradores isolados pelas águas. O prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), esteve na manhã desta quarta-feira, 10, no local e anunciou algumas medidas para mitigar a situação.

“A situação aqui é decorrente das chuvas, inundaram o rio, que transbordou. Também pelo lençol freático, é muita água aqui nessa região”, justificou o prefeito. Ele subiu numa retroescavadeira para chegar aos pontos mais críticos do alagamento. “Hoje (quarta) vamos começar com duas máquinas grandes a fazer a dragagem do canal. A tendência é que as águas do canal desemboquem no mar, agora com as chuvas baixando.”

Equipes da Rio-Águas, da Comlurb, da Conservação e de Infraestrutura e Obras foram ao local para executar serviços de dragagem do Rio Cabuçu-Piraquê, desentupimento de bueiros, limpeza e secagem de pistas. Técnicos da Secretaria de Assistência Social distribuíram cerca de 240 cestas básicas aos moradores que mais sofreram com a enchente.

O Rio seguia em estágio de crise. A chuva continua caindo de forma intermitente no município, embora bem mais fraca. Mesmo assim, vários pontos importantes da cidade seguem alagados.

De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, nove vias importantes nas zona sul e oeste ainda estavam nesta quarta interditadas por causa dos efeitos da tempestade: bolsões de água, queda de árvores e áreas com risco de deslizamento. Alguns bairros da zona oeste, como o Jardim Marvilha, seguem completamente alagados.

A previsão para a noite ainda era de chuva forte. A prefeitura manteve a recomendação para a população se mantivesse abrigada e evitasse deslocamentos desnecessários. E a perspectiva de mais chuva se mantém até domingo.

Na tarde desta quarta, foram enterrados no Rio os corpos da astróloga Lúcia Neves, de 63 anos e de sua neta Júlia, de seis anos. O enterro do motorista do táxi em que as duas estavam, Marcelo Marcelino, foi adiado para esta quinta-feira, 11. O carro foi soterrado num deslizamento de encosta em Botafogo, na zona sul.

O corpo do sushimen Guilherme de Nascimento, de 30 anos, também vítima da tempestade, foi enterrado no cemitério do Caju, na zona norte.