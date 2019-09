Mais três vítimas de incêndio no Hospital Badim têm alta hospitalar

RIO - Mais três vítimas do incêndio que atingiu o Hospital Badim, na zona norte do Rio, tiveram alta hospitalar nesta sexta-feira, 20. Com isso, o número total dos que já foram liberados supera o dos que seguem internados: 39 e 35, respectivamente.

Dos 103 pacientes que estavam no hospital na hora do incêndio, na semana passada, 14 morreram e 15 foram liberados no mesmo dia. Em nota, o Badim disse que a maior parte dos pacientes que seguem internados está sendo observada por causa dos tratamentos que motivaram suas admissões na unidade, e não pela inalação da fumaça, “uma vez que se trata de uma instituição voltada para o atendimento de casos de alta complexidade cirúrgica e clínica.”

O incêndio aconteceu no início da noite do último dia 12. Os peritos da Polícia Civil continuam na apuração do caso. Eles estiveram nesta quarta-feira no hospital e fizeram análises com peças do gerador que teria motivado o incêndio. Os investigadores trabalham com a tese de que o fogo tenha surgido depois de um curto circuito no gerador.