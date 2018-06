Mais um assalto em joalheria de shopping termina em tiroteio no Rio

RIO - Bandidos armados de fuzis roubaram uma joalheria no Ilha Plaza Shopping, na Ilha do Governador, zona norte do Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 18. Pelo menos três homens entraram na loja da Joias Lulean. Ao fugir, os criminosos se depararam com um carro da PM, e houve tiroteio. Um ficou ferido, um foi preso e outro fugiu.

Eles chegaram ao shopping por volta das 12h30 e se encaminharam para a joalheria, que fica no segundo piso. Os funcionários da loja e das vizinhas ficaram apavorados. Houve muita correria e, na confusão, um dos bandidos fugiu em um carro que estava no estacionamento. O shopping informou que ficou fechado das 12h30 às 15 horas, e que depois voltou a funcionar normalmente.

Nos últimos dois meses, houve assaltos a joalherias de outros três shoppings do Rio, pelo menos: Fashion Mall e Botafogo Praia Shopping, na zona sul, e Tijuca Off Shopping, na zona norte. Nos dois últimos, houve troca de tiros; no Tijuca Off Shopping, um soldado da PM morreu baleado.