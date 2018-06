Mais um bueiro com risco de explosão é identificado no Rio

SÃO PAULO - Mais um bueiro com alto risco de explosão foi identificado pela prefeitura do Rio neste final de semana. O bueiro está localizado na Avenida Almirante Barroso, no centro da cidade. Nos últimos dias, foram vistoriados 273 tampões.

Desde o início do monitoramento para identificar os pontos com problema, em agosto de 2011, foram encontrados 199 bueiros com alto risco de explosão. Em todos os casos o protocolo de emergência foi acionado, com a comunicação imediata ao Centro de Operações Rio e às concessionárias Light, de energia, e CEG, de gás. Os bueiros foram isolados e sinalizados para reparo pelas concessionárias.