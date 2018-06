Mais um policial militar é assassinado no Rio

RIO - Um policial militar morreu e outro ficou ferido após ataque de criminosos a uma viatura do 41º Batalhão de Polícia Militar (Irajá), na madrugada desta quarta-feira, 26, em Guadalupe, na zona norte do Rio de Janeiro. Baleado na cabeça, o soldado Anderson de Senna Freire chegou a ser encaminhado ao Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, na zona oeste, mas não resistiu.

O outro PM, soldado Bruno de Moraes, foi baleado no ombro e está internado.

Segundo a PM, a viatura seguia pela Rua Luís Coutinho Cavalcanti, na esquina com a Avenida Brasil, quando, por volta de 0h30, os militares foram surpreendidos por criminosos armados dentro de um carro. Os homens teriam então atirado contra a viatura e os PMs não tiveram tempo de reagir.

Mesmo baleado, o PM ferido no ombro teria conseguido levar a viatura até o hospital. O caso agora está sendo investigado pela Divisão de Homicídios da Polícia Civil.

O corpo do PM foi encontrado dentro do porta-malas do próprio veículo e a principal suspeita é de que o crime tenha sido cometido por traficantes da Vila Aliança, onde, na mesma segunda-feira, foi realizada grande operação da Polícia Civil.