Mais um reservatório que abastece o Rio atinge o volume morto

Atualizada às 20h02

RIO - O reservatório de Santa Branca, um dos quatro que abastecem a região metropolitana do Rio, também atingiu o volume morto, segundo boletim do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgado neste domingo, 25. Na quarta-feira, 21, o maior deles, o de Paraibuna, já havia alcançado a reserva técnica.

A represa de Santa Branca, em São Paulo, é a menor da bacia do Rio Paraíba do Sul. Seu volume morto acumula 131 bilhões de litros. No de Paraibuna são 2,1 trilhões de litros. Restam Jaguari, que estava com 1,72% da capacidade do volume útil, e Funil, com 3,75%, segundo o último Informativo Preliminar Diário da Operação, do ONS.

Em nota oficial, a Agência Nacional de Águas (ANA) destacou nesta segunda que "o mesmo (necessidade de uso do volume morto) deve ocorrer nos próximos dias nos demais reservatórios". Diferentemente do Sistema Cantareira, no Paraíba do Sul não serão necessárias obras para alcançar essa parte da reserva, que é acessível por gravidade, informou a ANA.

"Desde o ano passado, eu venho defendendo que já passou da hora de adotarmos um racionamento sério. Estamos consumindo mais do que entra na bacia. A situação é crítica. Os reservatórios que ainda não chegaram no limite estão chegando", disse a vice-presidente do Comitê de Integração da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (Ceivap), Vera Lúcia Teixeira. Integrantes do comitê terão reunião nesta terça-feira, 27, com representantes da ANA e do ONS.