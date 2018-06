Mais um voo da Air France é cancelado; é o quarto problema em oito dias

Com o problema deste voo, a empresa registrou quatro problemas com voos no período de oito dias. Em 10 de julho, um avião da empresa, da rota Rio-Paris, fez um pouso não programado em Recife. Na ocasião, a companhia aérea informou que o motivo foi uma suspeita de bomba. Na terça-feira, 13, um defeito técnico nos banheiros da aeronave do voo 443, interrompeu a viagem e fez com que o avião retornasse ao Rio, duas horas e meia após ter decolado do Aeroporto Tom Jobim.

Na quinta-feira, 15, o avião que partiria de São Paulo para Paris foi cancelado devido a uma avaria na fuselagem do avião.

A empresa divulgou hoje uma nota sobre o voo cancelado neste sábado e informou que sobre os cancelamentos anteriores não há informações novas e já se posicionou em cada caso.

A seguir, a nota da Air France: "A Air France confirma que o voo AF445 de 17 de julho de 2010, da rota Rio-Paris, com 170 passageiros, foi cancelado por um problema eletrônico e deverá partir na noite de 18 de julho. Este voo, operado por um A330-200, tinha saída prevista do Rio de Janeiro às 19h05 do sábado, dia 17. Os passageiros foram informados sobre a reprogramação do voo antes do embarque e receberam da Air France toda a assistência, como hospedagem, traslados, refeições e ligações telefônicas. A previsão de partida, com o novo número, AF 445A, é às 23h de hoje, domingo 18 de julho, com chegada em Paris às 15h10 de segunda-feira, 19 de julho. A Air France pede desculpas pelos inconvenientes ocasionados aos passageiros e assegura que sua equipe está fazendo todo o necessário pelos seus clientes."

(Rita Cirne)