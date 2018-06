Mais uma agência bancária é atacada com explosivos no Rio

RIO DE JANEIRO - Um dia após criminosos fortemente armados explodirem uma agência bancária em Vila Isabel, mais uma agência foi atacada com explosivos na zona norte do Rio. Na madrugada deste sábado, 15, bandidos explodiram um banco na Avenida do Exército, em São Cristóvão. Até o momento, ninguém foi preso.

De acordo com informações do 4.º BPM (São Cristóvão), policiais militares foram acionados após a explosão. No local, eles encontraram caixas eletrônicos danificados e acionaram a perícia da Polícia Civil.

A PM informou ainda que realizou buscas na região, mas não houve prisão de suspeitos. A ocorrência está sendo investigada pela 17.ª DP.

Um dia antes, na madrugada de sexta, criminosos explodiram uma agência bancária em Vila Isabel. Encapuzados e armados com fuzis, eles chegaram em uma pick-up e outros quatro veículos. Com o impacto da explosão, o letreiro e o pórtico do banco caíram, o rebaixamento de gesso veio abaixo e os vidros da fachada ficaram espalhados até o meio da rua.