Manifestação de taxistas bloqueia avenidas no Rio de Janeiro

SÃO PAULO - Taxistas realizaram protesto nesta manhã de quinta-feira, 10, no Rio de Janeiro, contra decreto municipal que regulamenta carros de aplicativos. Os manifestantes seguem em direção à prefeitura municipal.

10h56 - MANIFESTAÇÃO | CENTRO - Manifestantes causam bloqueios agora na Av. Presidente Vargas, sentido Candelária, na altura da Cidade Nova. pic.twitter.com/KC4ztYWCMQ — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) 10 de maio de 2018

Segundo o Centro de Operações Rio, desde o início da manhã, a cidade registrou vários bloqueios em ruas e avenidas. Mais cedo, o acesso ao aeroporto Santos Dumont também chegou a ser fechado. Por volta das 10h30, o grupo passou pelo Viaduto do Gasômetro, no sentido do centro, e depois pelo Trevo das Forças Armadas, no sentido Cidade Nova. Por volta das 11h30, todas as vias foram liberadas.

Manifestantes também jogaram ovos em carros que seriam de aplicativos e de taxistas que não estavam participando do ato. Durante o tumulto, um taxista foi agredido. A Polícia Militar tentou conter a confusão. Bombas caseiras também foram atiradas na via.

A Guarda Municipal informou que uma equipe de trânsito acompanhou o deslocamento de taxistas pela Linha Vermelha, que também foi afetada pelo protesto.

Equipes de trânsito atuam na rua Primeiro de Março, #CentroDoRio. Guardas acompanham manifestação de taxistas e orientam motoristas no local.#SomosAGuarda pic.twitter.com/UlBKExT9Dw — Guarda Municipal Rio (@GMRio) 10 de maio de 2018

A manifestação também afetou o trânsito na Avenida Francisco Bicalho, no sentido do centro, e na Ponte Rio-Niterói.

MANIFESTAÇÃO | ACESSO AO CENTRO - Um grupo de taxistas se desloca pelo Viaduto do Gasômetro, sentido Centro. pic.twitter.com/bM6bF5JdSN — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) 10 de maio de 2018

Nas redes sociais, também foram publicados vídeos da manifestação.

Incêndio. Por volta das 11h, o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT Carioca) informou que as linhas 1 e 2 operavam com intervalos irregulares em razão de incêndio em galpão perto da parada Cordeiro da Graça. Os bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.