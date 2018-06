Manifestantes ateiam fogo a ônibus e fecham Estrada do Galeão

RIO - Manifestantes atearam fogo a um ônibus e interditaram os dois sentidos da Estrada do Galeão, na Ilha do Governador, zona norte do Rio, por volta das 14h30 desta terça-feira, 28. Segundo as primeiras informações da Polícia Militar (PM), o protesto ocorre em represália às remoções na favela Vila Joaniza, no bairro. A situação é tensa no local. O trânsito está parado.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio informou que, por volta das 15 horas, a pista sentido Linha Vermelha, na altura da Avenida 20 de Janeiro, foi parcialmente liberada. Bombeiros estão no local, para combater o incêndio. Nas redes sociais, motoristas relataram que ouviram sons de bombas na região. Perto dali fica o Complexo de Favelas da Maré, controlado por quadrilhas do tráfico de drogas.

As remoções seriam uma ação da PM em conjunto com a Prefeitura do Rio para retirada de barricadas instaladas por criminosos, para atrapalhar as ações policiais, e de construções irregulares na favela.