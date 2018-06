Manifestantes fazem novo ato por Marielle no centro do Rio nesta 6ª

RIO - A morte da vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Pedro Gomes motivou, na noite desta sexta-feira, 16, mais uma manifestação no centro da capital fluminense. Convocado pelas redes sociais, com os mesmos motes daquela realizada na noite anterior (que o crime seja solucionado e que as bandeiras defendidas por Marielle permaneçam), o ato reuniu bem menos gente, mas também paralisou a região central da cidade.

Às 17 horas, os ativistas começaram a se reunir em frente à sede da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), na Rua 1º de Março. Por volta das 18 horas, o grupo saiu em caminhada pela via em direção à Igreja da Candelária e dali para a Cinelândia, pela Avenida Rio Branco.

Cerca de 15 pessoas mascaradas picharam fachadas de bancos e estações do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), mas até as 19h15 não havia registro de tumultos durante o ato.

