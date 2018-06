Manifestantes incendeiam três ônibus e um carro no Rio

Cerca de 50 manifestantes incendiaram ontem três ônibus e um carro de passeio na Estrada João Paulo, no bairro de Barros Filho, zona norte do Rio de Janeiro. O incêndio começou no início da tarde, e foi contido por bombeiros do Quartel de Irajá. Segundo informações dos Bombeiros, não houve feridos. Quando perceberam a intenção dos participantes do protesto, os passageiros desceram espontaneamente dos veículos. Dois ônibus eram da Viação Vila Real, e um da Rubanil. O carro de passeio, um Palio, estava parado próximo a via, até ser atingido pelas chamas. O motivo do protesto ainda não era conhecido até a tarde de ontem.