Manifestantes interditam a Dutra na volta do feriado

Pela manhã, moradores de Piabetá, na Baixada Fluminense, também protestaram na Rodovia Rio-Teresópolis (trecho da BR-116) contra o fechamento de retorno na região. Eles temem ter de pagar pedágio. A PM dispersou o grupo com bombas de gás para evitar que a pista fosse fechada. A CCR, concessionária que administra a via, informou que os carros dos moradores da região serão cadastrados para isentá-los do pedágio.