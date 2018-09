Manifestantes lotam a Cinelândia em ato contra falta de recursos para o Museu Nacional

RIO - Manifestantes lotaram a Cinelândia, no Centro do Rio, no fim da tarde desta segunda-feira, 3, em protesto contra a falta de recursos para o Museu Nacional. O prédio histórico, que teve boa parte de sua estrutura consumida por um incêndio na noite deste domingo, 2, completou 200 anos em junho. A estimativa é de que até 90% de seu acervo tenha sido queimada.

A manifestação na Cinelândia fechou ruas da região e chegou a afetar o tráfego do VLT, mas sem interromper completamente o serviço. Houve um princípio de confusão no início da noite, mas ele foi contornado antes mesmo da chegada da polícia.