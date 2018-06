Manifestantes que pedem asilo vão passar a noite em consulado

RIO - Os manifestantes Eloisa Samy, David Paixão e uma adolescente, que pediram asilo político ao Uruguai, receberam alimentos no início da noite desta segunda-feira, 21. Advogados compraram salgados e refrigerantes.

Eles vão passar a noite em uma das salas do consulado, no sexto andar de um prédio na Praia de Botafogo, e terão de se revezar em um pequeno sofá. Os manifestantes estão acompanhados da deputada estadual Janira Rocha, do PSOL.

Eles só pretendem deixar o local se receberem o salvo-conduto do governo uruguaio ou se a Justiça conceder o habeas corpus. Três carros da Polícia Militar estão estacionados em frente ao consulado. Os ativistas serão presos se deixarem o prédio.

Durante toda a tarde, cerca de 50 militantes fizeram uma espécie de vigília, em solidariedade aos ativistas que pedem asilo. Eles confeccionaram cartazes e balançaram bandeiras do Uruguai e da Palestina. O grupo deixou o local depois que a portaria do consulado foi fechada.

Os manifestantes estão entre os 23 denunciados por formação de quadrilha armada no processo sobre os protestos violentos desde junho de 2013.