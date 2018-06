Manifestantes voltam a interditar Rua Jardim Botânico contra reintegração

RIO - Moradores da Comunidade do Horto interditaram novamente a Rua Jardim Botânico, no bairro de mesmo nome situado na zona sul do Rio, por volta das 17 horas desta segunda-feira, 7. A iniciativa foi decorrência de um protesto que começou de manhã, durante uma tentativa de cumprimento de um mandado judicial de reintegração de posse de um imóvel. A via foi liberada às 18h35 e não houve registro de feridos nem de detidos.

A comunidade é composta por pelo menos 520 famílias e todas temem ser desalojadas, embora a ação de hoje se refira a apenas uma casa.

A justificativa da União, dona do terreno, ao mover ações de reintegração de posse, é o interesse ambiental e a defesa de um perímetro do Jardim Botânico.

Pela manhã, policiais do Batalhão de Choque usaram balas de borracha, bombas de gás lacrimogêneo e spray de pimenta contra os manifestantes. Pelo menos quatro moradores foram feridos por balas de borracha e precisaram ser atendidos por bombeiros.