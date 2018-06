Marcinho VP é julgado por duplo homicídio

Começou no inicio da tarde desta terça-feira, 7, o julgamento do traficante Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, no 1º Tribunal do Júri do Rio. Ele é acusado de ter ordenado o esquartejamento de André Luiz dos Santos Jorge, o Dequinha, e Rubem Ferreira de Andrade, o Rubinho, traficantes de uma quadrilha rival, em 11 de outubro de 1996. É a segunda vez que VP vai a júri popular por esses crimes. Em 1999, ele havia sido condenado a 36 anos de prisão por duplo homicídio qualificado, cometido por motivo torpe e meio cruel - Dequinha e Rubinho eram ligados ao traficante Leite Ninho, principal rival de VP no Complexo do Alemão naquela época. Os corpos das vítimas, em pedaços, foram jogados num bueiro. A defesa de VP recorreu e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) concedeu novo julgamento. Nesta terça, após o sorteio de sete mulheres para o júri, VP foi interrogado pelo juiz Fábio Uchoa Pinto de Miranda Montenegro. Ele disse que não tinha profissão definida, mas já havia trabalhado vendendo balas no trem. Disse ainda que é pai de seis filhos. Questionado sobre a participação no crime, alegou ser inocente. O outro réu, Eduardo Luiz Paixão, o Duda, que também seria julgado nesta terça, teve o seu processo desmembrado. O julgamento dele foi marcado para o dia 18 de setembro. Duda é acusado de ter presenciado o esquartejamento, encorajando e dado cobertura a VP no local do crime. Outros três homens foram acusados do duplo homicídio, mas permanecem foragidos.