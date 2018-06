Marinha transfere feridos em acidente a hospital do Rio

Os 14 fuzileiros navais que ficaram feridos durante um treinamento no final da tarde de domingo, 25, em Arapeí, no Vale do Paraíba, foram transferidos em helicópteros para o hospital Naval Marcílio Dias, no Rio de Janeiro. Segundo a Marinha, dois fuzileiros navais morreram e outros 14 ficaram gravemente feridos no final da tarde de domingo, quando retornavam do curso especial de Comandas Anfíbios. Todos os fuzileiros eram do Rio de Janeiro. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a estrada de terra cedeu e o caminhão onde estavam as vítimas caiu em uma ribanceira de trinta metros de altura. Pelo menos 50 homens trabalharam no resgate das vítimas.