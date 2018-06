Martha Rocha anuncia novos nomes na estrutura da Polícia Civil

A nova chefe da Polícia Civil do Rio, Martha Rocha, anunciou neste sábado, 19, os nomes de sua equipe.

Vão permanecer nos cargos a delegada Elizabeth Cayres irá permanecer na Comissão de Controle Fiscal de Controle; Candisa Andréia, na Assessoria Jurídica; Andréia Menezes, na Coordenadoria de Informação e Inteligência Policiais; Flávio Brito, no Departamento Geral de Administração e Finanças; André Drumond, no Departamento Geral Técnico da Informática e Telecomunicação; Marcos Castro, na coordenadoria de Recursos Especiais; Sérgio Henrique, no Departamento Geral de Polícia Técnico e Cientifico.

Martha Rocha também anunciou novos nomes. A delegados Jéssica Oliveira assumirá a Academia de Polícia; Fabíola Willians vai para a Assessoria de Planejamento; Renata Costa será como Presidente Permanente de Licitação; Marcia Pitter fica na Secretaria de Promoções; Marcia Noely, para Divisão de Polícia de Atendimento a Mulher; Danton Moreira fica na Assessoria Técnica Administrativa; Flávio Porto integrará o Núcleo de Lavagem de Dinheiro e Paulo Valentim assumirá a Coordenadoria das Delegacias de Acervo Cartorário.