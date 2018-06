Mau tempo fecha Aeroporto Santos Dumont para pousos

PAULO - O Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, está fechado para pousos desde às 8h39 desta segunda-feira, 27, devido ao mau tempo. As decolagens são realizadas com o auxílio de instrumentos.

De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), até ás 9h20 nenhum voo havia sido alternado. Boletim do órgão aponta que até às 9 horas, das 37 partidas previstas no Santos Dumont 5 (13.5%) sofreram atrasos e 3 (8.1%) foram canceladas.

O Aeroporto Tom Jobim, na Ilha do Governador, funciona apenas com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. Dos 33 voos programados, 3 (9.1%) atrasaram e 7 (21.2%) foram cancelados.