MC Kevin morre após cair do 11° andar de prédio no Rio

RIO DE JANEIRO - O funkeiro Kevin Nascimento Bueno, conhecido como MC Kevin, de 23 anos, morreu na noite deste domingo, 16, após cair do 11º andar de um hotel na avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca (zona oeste do Rio). Ele chegou a ser levado ao hospital municipal Miguel Couto, no Leblon (zona sul), onde chegou em estado muito grave, e morreu cerca de três horas e meia depois.

Até a publicação desta reportagem não havia sido esclarecida a causa da queda. O caso será investigado pela 16ª DP (Barra da Tijuca). O cantor estava hospedado no hotel com a namorada, Deolane Bezerra. Na noite de sábado ele havia feito um show no Rio.

A secretaria municipal de Saúde confirmou que MC Kevin chegou ao Miguel Couto em estado muito grave, e às 21h50 anunciou a morte do músico.

Na internet, amigos e colegas de trabalho lamentaram a morte do MC. O funkeiro Kevin O Chris escreveu: "O funk está de luto".

Ídolo de MC Kevin, Neymar dedicou um post ao artista, que tinha uma tatuagem em sua homenagem. "Tínhamos combinado de nos conhecer agora nas minhas férias mas infelizmente não poderemos", lamentou.

O Santos, clube do coração de MC Kevin, também fez post em homenagem ao cantor nas redes sociais do time.