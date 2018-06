Médica é baleada no braço após fazer trabalho social em favela do Rio

RIO - Uma médica que realiza trabalho assistencial no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio, foi cercada por criminosos e atingida por um tiro no braço enquanto saía da comunidade, por volta das 11h desta quarta-feira, 26.

Ela foi levada ao hospital e passa bem. Ninguém foi preso. Klayne Moura Teixeira de Souza, de 28 anos, faz residência médica no Hospital Municipal Miguel Couto, no centro do Rio, e também atua voluntariamente na Maré.

Segundo a Polícia Civil, ela dirigia seu carro rumo ao centro, após trabalhar em um projeto social, quando foi interceptada por criminosos. A médica teria acelerado, tentando fugir, e algum dos bandidos atirou. Atingida em um dos braços, ela foi socorrida ao próprio Miguel Couto, onde até o início da tarde estava internada em estado estável, segundo a Secretaria Municipal de Saúde.

A pasta informou que havia previsão de que ela recebesse alta ainda nesta tarde. Os criminosos fugiram e não haviam sido identificados até a tarde desta quarta.

Klayne é cearense e se formou em Medicina em 2013, no Centro Universitário Uninovafapi, em Teresina (PI).