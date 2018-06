Médico é morto durante suposta tentativa de assalto no Rio

Um médico foi morto durante uma suposta tentativa de assalto, às 4h30 desta terça-feira, 20, em frente à sua casa, em Campo Grande (zona oeste do Rio). Os três criminosos fugiram levando o carro da vítima.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 4h30 desta terça o médico Marco Luiz Silva Viana, de 41 anos, saiu de casa, na rua João Gualberto Braga, dirigindo seu Honda Civic prata ano 2014 rumo ao Hospital Central da Marinha, no 1º Distrito Naval, no centro do Rio, um dos lugares onde trabalhava.

Ao descer do carro para fechar o portão, três homens chegaram em uma Ford Ranger e anunciaram o assalto. Embora aparentemente não tenha reagido, o médico foi atingido por dois tiros no pescoço e tentou fugir correndo para dentro da casa, mas caiu morto no quintal. Os assaltantes fugiram levando o Civic.

Viana, especializado em Medicina do Trabalho, morava nessa casa havia 12 anos, com a noiva, e planejava se casar.