Menina de 13 anos morre no Rio vítima de bala perdida

Tatiane Trajano Santana, de 13 anos, ferida por uma bala perdida na tarde sábado, 4, quando brincava na porta de casa, em Olaria, perto do Complexo do Alemão, no Rio, morreu neste domingo. Tatiane, que foi atingida por uma bala no peito, morreu após uma parada cardíaca, no Hospital Getúlio Vargas. O disparo teria sido feito por traficantes do Morro do Sapo, que alvejavam um conjunto habitacional da Polícia Militar (PM).