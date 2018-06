Menina de 3 anos morre após desabamento de residência

Morreu na manhã desta sexta-feira, dia 1º, a menina Mariana Veras dos Passos, de 3 anos, resgatada na véspera dos escombros da casa em que morava com os pais. Mariana estava internada na Unidade de Pacientes Graves (UPG-Infantil) do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. Ela tinha uma fratura no fêmur esquerdo e hematomas pelo corpo. Durante a madrugada, o estado de saúde da menina se agravou e ela morreu às 8h10. A Secretaria Municipal de Saúde não informou a causa da morte.

Mariana morava com os pais, o estoquista Mário Jorge dos Passos, de 39 anos, e Ana Martins Veras, de 35, no primeiro andar de um sobrado em Quintino, zona norte da cidade. Na madrugada desta quinta-feira, 31, a casa veio abaixo durante o deslizamento de uma encosta. Passos foi o primeiro a ser resgatado com vida. Ele sofreu esmagamento das pernas e não resistiu aos ferimentos. Morreu no Hospital Salgado Filho. O corpo de Ana foi retirado logo depois de o marido ter sido socorrido.

O resgate da menina emocionou bombeiros, funcionários da prefeitura e vizinhos, que acompanhavam o trabalho das equipes de socorro. Até a tarde desta sexta, não havia informações sobre o enterro da família. O Estado procurou a tia da menina, Simone Passos, mas ela não atendeu as ligações telefônicas.