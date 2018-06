Menina de 3 anos morre atropelada por trator no Morro do Vidigal

RIO - Uma menina de 3 anos morreu atropelada por um trator no Morro do Vidigal, em São Conrado, na zona sul do Rio de Janeiro. A garota, chamada Ohana, sua avó, Rosemery Soares Pereira, de 45 anos, e outra mulher, identificada como Karina de Natividade, de 21 anos, foram atingidas pela pá mecânica que recolhia lixo na localidade conhecida como Biquinha.

A criança chegou a ser socorrida por agentes da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), mas morreu no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. As outras duas vítimas foram levadas para o hospital pelos bombeiros e estão internadas. Rosemery levava a neta para a creche no momento do acidente.

O trator pertence a uma empresa terceirizada contratada pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana (Comlurb). O veículo perdeu o freio e desceu desgovernado a ladeira. Agentes do Instituto de Criminalística Evandro Éboli fazem perícia no local do acidente, que fica próximo à base da UPP.

Em nota, a Comlurb afirmou que lamenta profundamente o acidente ocorrido. "A Comlurb e a empresa contratada responsável pelo equipamento estão acompanhando e prestando toda assistência às vítimas e aos familiares."