Menina de 9 anos é baleada no olho em favela da zona norte do Rio

RIO - Uma menina de 9 anos foi baleada no rosto nesse sábado, 16, na Vila Kennedy, favela da zona norte do Rio. A bala atingiu o olho esquerdo da criança, que foi socorrida e está internada no Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o estado de saúde da menina é considerado estável. Ela está internada em observação.

O caso está sendo investigado. A Polícia Militar informou, em nota, que “não houve operação e nem confronto armado envolvendo nossas equipes na Comunidade da Vila Kennedy no último sábado”.

Grupo saqueia supermercado

Um supermercado foi saqueado por diversas pessoas na noite de sábado, 16, em Inhaúma, também na zona norte carioca. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram grupos saindo com caixas de produtos e carrinhos de compras carregados, além de gôndolas reviradas e produtos espalhados pelo chão.

O caso aconteceu em em supermercado na rede Inter da Estrada Adhemar Bebiano. Agentes da PM foram acionados e chegaram ao local por volta das 20h, quando o grupo que saqueava se dispersou. Ninguém foi preso.

Ainda de acordo com a PM, os responsáveis pelo supermercado “ficaram de relatar os fatos em registro policial na delegacia posteriormente”. O Estadão ainda não conseguiu contato com a rede Inter.