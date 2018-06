Menina intoxicada em banheiro de flat sofre danos cerebrais

Agravou-se o estado de saúde de Keilua Baisotti, de 6 anos, uma das vítimas de intoxicação por gás no Apart-Hotel Barra Beach, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, no sábado. Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital da Lagoa, a menina foi submetida a uma nova tomografia que revelou lesões cerebrais. As lesões se formaram porque um edema está comprimindo algumas áreas do cérebro. Ainda não é possível avaliar se a menina ficará com seqüelas. Keilua está internada na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica. A menina está em coma e os médicos precisaram medicá-la para manter a pressão arterial. O boletim, assinado pela pediatra, Maria Cristina Senna Duarte informa que "não há previsão de alta devido ao prognóstico reservado". Keilua e a irmã Kawai, de 12 anos, tomavam banho juntas, depois de terem ido à praia, quando foram intoxicadas. As meninas foram encontradas pelo padrasto, Antônio José Dutra Corrêa, que as socorreu. Corrêa contou que Kawai morreu em seus braços, a caminho do hospital. Nesta terça-feira, o delegado Carlos Augusto Nogueiro Pinto, que investiga o caso, esperava ouvir a síndica do Barra Beach, Sônia Malaquias. Mas o depoimento foi adiado para esta quarta-feira, 22, a pedido de Sônia. Nogueira Pinto quer ouvir a síndica para esclarecer outros episódios envolvendo vazamento de gás no condomínio. Em 1998, uma criança de 5 anos morreu intoxicada no condomínio. Em 2005, André Luiz Boffa foi encontrado pelo pai, desmaiado, no banheiro do apartamento 1002, o mesmo em que vive hoje o padrasto de Kawai e Keilua. O Estadão tentou conversar com Boffa. Um homem que atendeu o telefone e se identificou como João Luiz disse que a família não queria se "envolver" no caso. "Lamentamos o que aconteceu, mas não temos nada a declarar. Não houve nada demais com o André Luiz. Não houve nenhuma seqüela".