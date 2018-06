Menino abandonado é resgatado em apartamento no Rio

Atualizado às 14h05

RIO - Um menino de sete anos foi abandonado em um apartamento no Leme, na zona sul do Rio de Janeiro, e precisou ser resgatado do 11º andar por bombeiros com o auxílio de uma escada Magirus por volta de 1h desta segunda-feira, 8. Policiais militares, que acionaram os bombeiros do quartel de Copacabana, foram chamados por moradores do prédio. Eles disseram que a criança foi deixada sozinha pela mãe, que até 11h desta segunda-feira não havia sido localizada.

Resgatado, o menino foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia, em Copacabana. Lá, disse a policiais que estava sozinho há dois dias e que não tinha comida em casa. O pai da criança é holandês e vive fora do Brasil, segundo foram informados os policiais.

À tarde, a avó materna reclamou a guarda da criança.

De acordo com Augusto Samenez, de 65 anos, um dos porteiros do edifício onde o menino foi encontrado, o estrangeiro costuma visitar mensalmente o filho. A mãe da criança teria ainda um outro filho mais velho, um adolescente de 15 anos, que mora com a avó. Segundo uma moradora que não quis ser identificada, a mãe do garoto costuma gritar com ele e deixá-lo sozinho durante longos períodos.

Foi registrada ocorrência de abandono de incapaz e, após passar parte da noite na delegacia, o garoto foi encaminhado provisoriamente para o abrigo Central Taiguara, em Del Castilho, na zona norte do Rio.

A delegada Thaiane Moraes, responsável pelo caso, pediu à Justiça a prisão preventiva da mãe do menino. Segundo informações da polícia, há dois anos foi registrada uma outra ocorrência contra a mãe também na 12ª DP. A denúncia na época era que ela pedia ao filho que não chamasse a polícia quando ela o deixava sozinho em casa.

Segundo a polícia, há informações de que a mulher seria uma garota de programa, o que foi confirmado por uma vizinha. Segundo essa moradora do prédio, no episódio de abandono registrado há dois anos, os policiais conseguiram um chaveiro e abriram a porta do apartamento.

"Pelo menos ontem, com a presença dos bombeiros, foi lúdico para ele (o menino)", disse a moradora do prédio.

Na tarde desta segunda-feira, o garoto será ouvido por um juiz da 1ª Vara da Infância e da Juventude. De acordo com o conselheiro tutelar Evânio de Paula, que acompanha o caso, a Justiça vai avaliar a situação do menino e determinar se ele ficará com a própria família, em um abrigo ou com uma família de acolhimento provisório.

De acordo com a Polícia Civil, agentes ainda realizavam diligências na manhã desta segunda-feira para localizar a mãe do menino. Eles estiveram no prédio onde a família mora, no Leme, e recolheram uma conta de TV a cabo.