Menino atingido por alicate se recupera bem de cirurgia

SÃO PAULO - Simão Felipe do Nascimento Coelho de Oliveira deixou o Centro de Tratamento Intensivo do hospital onde está internado no estado do Rio, após ser submetido a uma cirurgia na madrugada da segunda feira passado, 3, para a retirada de um alicate cravado em sua cabeça. O menino, de 12 anos, foi transferido neste sábado para a enfermaria pediátrica. Seu estado é estável e ele está consciente.

A princípio, não há sinais de sequelas, mas exames serão realizados para avaliar as condições neurológicas do garoto, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde do Rio. Não há previsão de alta.

Simão foi atingido por um alicate arremessado outra criança no último domingo, 2, e encaminhado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele estava lúcido.

Durante tomografia computadorizada, foi constatada uma hemorragia e por isso o garoto precisou fazer uma neurocirurgia. Simão passou por uma cirurgia craniotomia occipital esquerda com retirada do corpo estranho e drenagem do hematoma na madrugada de segunda-feira.